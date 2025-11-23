Офтальмолог объяснил, в каком климате быстрее ухудшается зрение

Помимо генетики, привычек и питания на здоровье глаз влияет еще один важный и недооцененный фактор – это климат, в котором живет человек.

© Волгоградская правда

Климат и окружающая среда действительно имеют значение для здоровья глаз. Один из важных факторов – влажность воздуха.

«Низкая относительная влажность, ветреная погода, морозные зимы и, следовательно, отопление помещений усиливают испарение слезной жидкости, что может привести к развитию синдрома сухого глаза, – отметила офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева. – По данным исследований, риски повышаются при относительной влажности менее 70%».

Другой важный фактор – ультрафиолетовое излучение в южных регионах с большим количеством солнечных дней. Прямое воздействие солнца на глаза повышает риск поражений роговицы, сетчатки или конъюнктивы, ускоряет развитие катаракты. При этом от УФ-лучей могут пострадать и жители северных широт, так как отражение солнечного света от снега или льда оказывает схожее влияние.

Влияют на здоровье глаз и сильные ветра – они могут спровоцировать инфекции глаз. Офтальмолог советует защищаться от воздушного потока очками, чтобы снизить испарение слез.

Помимо погоды за окном, на наши глаза активно влияет и окружающая среда дома. В холода мы проводим много времени в помещениях, где усиленное отопление сушит воздух, а с ним и слизистую оболочку глаз. Специалист рекомендует контролировать влажность в помещениях в отопительный сезон. Это поможет уменьшить негативное влияние на глаза.

Кроме того, Лидия Садулаева напомнила о важности регулярных обследований у офтальмолога, особенно это касается пожилых людей.