Как завтрак после 45 ускоряет старение: главная ошибка

Завтрак​‍​‌‍​‍‌ из каши, тостов, фруктов и кофе, который считается здоровым, вовсе не всегда полезен и может ускорять старение. Автор канала «Гид по долголетию» пишет, что после 45 лет эта комбинация продуктов запускает обратные процессы в организме и провоцирует старение.

В этом возрасте 8 из 10 человек совершают одну ошибку: они на завтрак едят углеводы, запивают их кофе и думают, что это полезно. Каши, тосты, сладкие фрукты и йогурты вызывают резкий скачок сахара в крови, что ведет к резкому подъему инсулина и чувству усталости через час-два. Кофе же на голодный желудок повышает уровень гормона стресса кортизола, который запускает процессы старения и откладывает жир.

Чтобы сохранить молодость и здоровье, утренний рацион нужно менять радикально — углеводы утром заменять белками: яйца, творог, рыбу, а для завтрака не забудьте авокадо, орехи и натуральный сыр. Кофе пейте после еды, а утро начинайте со стакана воды комнатной температуры.

Уже через неделю правильного завтрака вы заметите, что спать утром не хочется, энергетический баланс в течение дня на высоте, тяга к сладкому пропала, кожа свежая и упругая. Такой завтрак не только замедляет процесс старения, но и нормализует вес и общее состояние ​‍​‌‍​‍‌организма.