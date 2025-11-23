В чем целебная сила кориандра

Кориандр​‍​‌‍​‍‌ — одна из древнейших культур, семена которой были найдены в древнеегипетских гробницах. Египтяне считали их символом бессмертия и использовали в погребальных ритуалах. Автор канала «Умная ферма Gronics» рассказывает об истории и пользе этой специи.

В Россию кориандр попал в конце XVIII века, и долгое время его считали сорной травой, называли «клоповником». Только к XIX веку он стал считаться достойным местом в русской кухне, а теперь Россия — один из мировых лидеров по экспорту специи. Самая известная кулинарная комбинация кориандра в России — бородинский хлеб, в который эту пряность добавляют с 1930-х годов.

Эфирные масла кориандра способны бороться с инфекциями, в том числе с сальмонеллой. Как мощный антиоксидант, кориандр укрепляет иммунитет, замедляет старение клеток, способен защитить кожу от повреждения ультрафиолетом. Его экстракт поддерживает здоровье сердца, снижая артериальное давление и уровень «плохого» холестерина в крови.

Он также способен защитить наш мозг: уменьшается риск заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Кориандр может помочь в восстановлении сил, а также успокаивает нервы. Кроме того, помогает активировать ферменты, понижающие сахар в крови, что актуально для профилактики диабета.

Врачи предупреждают, что кориандр нужно употреблять умеренно. Во время беременности его нужно есть с осторожностью, он может вызывать аллергию и приводить к пониженному давлению.

Шеф-повара уверены, что кориандр нужно всегда и везде использовать только свежемолотый — он в этом виде значительно ароматнее порошка, который продается в магазинах. Чтобы раскрыть аромат, семена стоит немного обжарить на сухой сковороде перед тем, как измельчить их. Специю можно добавлять не только в начале готовки — к мясу и супам, но и в конце — к соусам и маринадам. Кориандр замечательно сочетается с чесноком, тмином, куркумой и кардамоном.