Названы пять главных причин переедания

Россиянам раскрыли пять главных причин переедания

Борьба с перееданием начинается не на кухне, а в голове, убеждена психолог, автор книги «Тюрьма под названием еда» Марина Склярова. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт назвала пять ключевых психологических причин переедания, которые помогут понять, о чем на самом деле «кричит» повышенный аппетит.

«Еда, особенно в больших количествах, работает как успокоительное, притупляя сознание. Недаром младенец, когда ему страшно или одиноко, тянет в рот грудь, соску или палец, ведь он еще не умеет выражать свои чувства с помощью слов. Прежде чем, подобно детской соске, в очередной раз тащить в свой рот еду, попробуйте понять — о чем вы молчите, в чем не признаетесь даже самим себе? Пока чувства не названы — еда так и будет их заглушать», — рекомендовала Склярова.

Также психолог рассказала, что человек может пытаться восполнить едой то, что, по его мнению, недодала жизнь, или же просто — переедать из-за отсутствия личного чувства меры.

«С приходом ощущения «Мне достаточно, я уже взял все, что мне нужно» исчезает потребность «накладывать с горкой» как в еде, так и, к примеру, в отношениях. Зачастую еда становится отражением стиля жизни достигатора: нужен не процесс, а лишь результат — никаких пауз, вкуса и желания "быть в моменте". Человек ест так же, как и живет: быстро, поверхностно, без контакта с собой и, как следствие, часто переедает», — Марина Склярова, психолог.

Склярова отметила, что важно понимать: «заесть» пустоту внутри невозможно.

«Когда удовольствий немного, а дни становятся однообразными, мы зачастую ищем источник радости в еде. Это компенсация "пресной" жизни, где хочется хотя бы на тарелке получить то, чего не хватает. Как мы видим, борьба с перееданием начинается не на кухне, а в нашей голове. И когда наш внутренний мир начнет меняться — мягко, честно и без насилия, — чудесные преображения в теле и улучшение здоровья также не заставят себя ждать», — поделилась психолог.

Ранее врач Педро Андраде заявил, что недостаток сна может привести к набору веса. Как пояснил эксперт, при дефиците сна падает активность дофамина в префронтальной коре — области головного мозга, которая отвечает за принятие правильных решений. Это приводит к снижению способности выбирать более здоровую пищу в течение дня, что негативно сказывается на весе, уточнил он.