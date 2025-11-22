Как изменение режима питания зимой может улучшить ваше самочувствие

Когда день становится короче, а вечер и ночь длиннее, жить может быть очень тяжело. Однако выход есть. И это изменение времени приёма пищи.

Всё больше исследований демонстрируют, что время приёма пищи может быть почти таким же важным, как и то, что мы едим. Одно исследование показало, что у здоровых взрослых, ужинавших в 22:00, пиковый уровень сахара в крови был на 20% выше, а жира сжигалось на 10% меньше, чем у тех, чей последний приём пищи приходился на 18:00.

Согласно одному метаанализу 29 исследований, более ранние периоды приёма пищи, меньшее количество приёмов пищи, употребление большей части калорий в начале дня связаны с большей потерей веса и улучшением метаболических маркеров - показателей артериального давления, уровней сахара и холестерина в крови.

© Peter Cassidy

Другие научные работы связывают постоянный поздний ужин, особенно прямо перед сном, с ухудшением состояния здоровья и повышением риска развития ожирения и диабета 2 типа.

Зимой некоторым людям действительно стоит ужинать раньше. По крайней мере, немного раньше. И есть три основные причины, почему это так. Первая связана с выравниванием метаболизма. Когда вы едите во время активной работы обмена веществ, это способствует лучшему контролю уровня сахара в крови, использованию энергии и сжиганию жира.

Вторая причина заключается в работе пищеварения. Если сделать перерыв в несколько часов между ужином и сном, то оно будет лучше функционировать, что сделает сон более качественным, ускорит пищеварение.

Третья причина связана с поддержанием настроения и циркадных ритмов. Постоянный режим питания и более ранний ужин помогают закрепить ежедневные привычки.

Однако всё же это не универсальное решение. Многое зависит от активности, наличия хронических заболеваний, графика и других факторов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.