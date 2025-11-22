Диетолог рассказал, чем онигири полезно для здоровья

Спрос на японское блюдо онигири среди россиян заметно вырос: рынок этого перекуса за год увеличился на 30 процентов и достиг 18 миллиардов рублей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, что такое онигири и чем это блюдо полезно для организма.

По ее словам, онигири — это полезный продукт японской кухни, потому что его готовят из холодного риса.

В горячем виде крахмал в его составе резко повышает уровень глюкозы в крови и имеет высокий гликемический индекс. Но при охлаждении он становится крахмалорезистентным и полезным для питания микробиоты кишечника, — сказала она.

Эксперт отметила, что рыба и водоросли нори также содержат большое количество полезных веществ.

В составе онигири есть рыба, в которой содержатся полезные вещества и витамины, например омега-3 жирные кислоты. Водоросль нори — это тоже хороший продукт, потому что она богата витаминами группы B, йодом и полезными микро-и макроэлементами, — говорит Соломатина.

Диетолог заверила, что онигири можно есть всем, если делать это блюдо в домашних условиях.

После приготовления его нужно охладить и съесть в этот же день. Тогда оно принесет организму только пользу. Онигири становятся опасными при неправильном приготовлении и нарушении условий хранения, — напомнила она.

Диетолог предостерегла, что онигири, которые продают в магазинах и службах доставки питания, наоборот, могут представлять серьезную опасность, особенно для детей, пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

У онигири короткий срок хранения. В супермаркетах не всегда соблюдается температурный режим в холодильниках. Их постоянно открывают и закрывают посетители или они могут быть полностью открытыми. При таких условиях хранения это блюдо будет мгновенно портиться. А кишечная палочка при благоприятных условиях начинает активно размножаться и становится опасной, вызывая серьезное отравление, — заключила собеседница «ВМ».

