Стоматолог рассказал, в каких случаях не нужно удалять зубы мудрости

Проводить операцию стоит при искривлении зубного ряда, воспалительных процессах и кариесе.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, директор Института цифровой стоматологии медицинского института РУДН Самвел Апресян.

«Если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду, на них нет кариозных поражений. Никакой моды нет, никто не говорит, что надо удалять. Но в 80% случаев зубы мудрости начинают прорезываться, начинают смещать остальные зубы, всё начинает искривляться. Это одна проблема. Вторая проблема, когда возникает кариозный процесс, и он может перекинуться уже на рядом стоящие седьмые зубы. Поэтому моды нет, всё по показаниям. Если четыре зуба мудрости, это не значит, что человек умный».

