Ученый назвал главные продукты для борьбы с осенней нехваткой витаминов

Сливочное масло помогает снизить риск дефицита витаминов А, Е, D и K, а хлеб – минералов и аминокислот. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

© Газета.Ru

Эксперт пояснил, что организм человека не способен запасать микронутриенты впрок, поэтому они должны регулярно поступать с пищей. В России выбор специально обогащенных продуктов для этой цели достаточно широк.

«Цель обогащения — добавить питательные вещества к продуктам, не содержащим их изначально, для поддержания здоровья населения. Хлеб сегодня обогащают витаминами, минералами и аминокислотами для повышения его пищевой ценности. В изделия добавляют витаминно-минеральные комплексы или натуральные растительные добавки», – рассказал Куликов в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист также уточнил: в связи с нехваткой солнечного света в холодное время года и риском снижения уровня витамина D в организме в рационе обязательно должны присутствовать молочные продукты.

«Добирайте витамин D из специально обогащенного молока, готовых коктейлей и сливочного масла, в которое дополнительно вносят жирорастворимые витамины А, Е и K. Среди кисломолочных продуктов стоит присмотреться к напиткам, обогащенным сывороточными белками, пребиотиками и биологически активными веществами», – советует эксперт.

Однако, сливочное масло в больших количествах может быть вредным из-за большого количества насыщенных жиров, в частности холестерина. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровому человеку рекомендуется употреблять около 10-20 г сливочного масла в день. Это количество эквивалентно одной-двум чайным ложкам продукта.

Ученый отмечает, что кондитерские изделия тоже могут быть полезными – некоторые производители могут добавлять в продукцию высокоактивные формы витаминов группы В (B6, B9, B12). В этом случае в качестве обогатителей выступают соединения пиридоксин, метилфолат и метилкобаламин.