Почему растяжка перед бегом может лишь навредить

Для многих спортсменов разминка перед бегом - то, о чём они даже не задумываются. Кажется, что это само собой разумеющееся. Однако научные данные последних лет показывают, что работать эта практика может совсем не так, как мы думаем.

При удерживании растянутой позы более 15-20 секунд уменьшается активность альфа-мотонейронов, которые активируют мышцу, ухудшается "экономика бега", нарушается сенсорная обратная связь. В целом изменения эти невелики, но для бега это может быть крайне важно.

Согласно результатам одного из ключевых исследований (метаанализ Behm & Chaouachi), длительная статическая растяжка перед физической нагрузкой уменьшает мышечную силу, скорость сокращения, мощность на 3–8%. В других работах отмечается, что даже короткие, по 15-20 секунд, растяжки могут вызывать кратковременное снижение мощности при выполнении их сериями. Более длительные же (от 45 секунд и больше) влияют на показатели в течение до 30 минут после их завершения.

Но это если речь идёт о статистической растяжке. А что с динамической? Оказывается, у неё эффект обратный. Она помогает активировать мышцы и подготовить их к нагрузкам. Исследования показывают, что даже профессиональным спортсменам переход к динамической растяжке помогает сократить время достижения оптимального темпа на дистанции на 10-15% примерно.

Статистическую растяжку рекомендуется применять именно после бега. Так она позволит повысить гибкость суставов, снизить мышечное напряжение, восстановить равновесие.

