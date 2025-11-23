Рентгенолог рассказал, как перестать бояться МРТ

Заместитель заведующего отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог «ГУТА-КЛИНИК» Авет Азарян рассказал о том, как перестать бояться МРТ.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что справиться с боязнью замкнутых пространств у пациента помогает индивидуальный подход врача.

«Часто для пациентов с клаустрофобией исследования выполняются на открытых томографах, например G-scan», — сказал Азарян.

Кроме того, исследование в закрытом аппарате можно выполнить под седацией, добавил врач.

