Почему не стоит отбеливать зубы содой с лимоном

Чистить зубы смесью соды и лимонного сока, чтобы добиться отбеливающего эффекта, опасно. Этот способ не сделает ваши зубы здоровее, а наоборот, может их разрушить, рассказал «Газете.Ru» к.м.н., челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus, стоматолог Севак Барсегян.

«Представьте, что зубная эмаль — это прочное стекло на вашем смартфоне. Что будет, если поскрести его жесткой щеткой с песком? Появятся царапины. Сода действует точно так же — она царапает эмаль, стирая ее защитный слой. А лимонный сок — это кислота. Она эту ослабленную и поцарапанную эмаль начинает разъедать, делая ее тоньше и слабее», — объяснил он.

После таких процедур зубы становятся очень чувствительными. Мороженое, горячий чай или даже вдох холодного воздуха будут вызывать резкую боль.Но это еще не самое страшное.

«Истонченная эмаль уже не защищает зуб от кариеса. Бактериям проще проникнуть внутрь и вызвать дырку. И главный парадокс: после такой процедуры зубы могут стать еще темнее! Под тонкой эмалью просвечивает естественный желтоватый слой — дентин. А в микротрещинки от соды легко забивается цвет от кофе, чая или вина», — предупредил доктор.

По словам врача, не существует волшебного и бесплатного способа быстро и безопасно отбелить зубы дома.

«Профессиональное отбеливание — это не просто «осветление». Врач сначала проверяет здоровье зубов, укрепляет эмаль и только потом использует специальные гели, которые работают под контролем. Это безопасно», — отметил он.

Эксперт заявил, что попытка сэкономить на отбеливании с помощью соды и лимона почти наверняка закончится куда более крупными тратами — теперь уже на лечение кариеса и восстановление поврежденной эмали.