Диетолог рассказал, чем опасно веганство

Веганство — один из типов питания, при котором человек полностью отказывается от употребления продуктов животного происхождения (мяса, рыбы, птицы, меда). Такой рацион состоит исключительно из растительных продуктов. При этом некоторые эксперты утверждают, что веганство сокращает продолжительность жизни в среднем на два–три года. «Вечерняя Москва» выясняла, как исключение животных продуктов из рациона влияет на здоровье.

Как влияет на жизнь

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, влияние веганской диеты на качество и продолжительность жизни зависит от таких факторов, как:

индивидуальные особенности организма;

образ жизни;

генетика;

сбалансированный рацион.

Веганский рацион легко можно скорректировать с помощью функциональных продуктов и БАДов. Тогда организм будет получать все необходимые витамины, минералы и нутриенты. Достаточно регулярно проверять дефициты в организме и при необходимости принимать соответствующие добавки либо включать в рацион продукты, обогащенные витамином B12, — сообщила Русакова.

Чем опасен недостаток животных продуктов

Диетолог напомнила, что дефицит витамина B12, которым обогащены животные продукты, влияет на качество крови и нервную систему.

Его нехватка провоцирует анемию. В этом состоянии у человека перманентно снижен уровень гемоглобина в крови, из-за этого органы недополучают кислород. Также нарушается работа нервной системы, потому что витамин B12 отвечает за оболочку нервных волокон, — пояснила Русакова.

Также животные продукты насыщают организм полезными жирами и другими ферментами, которые сокращают риски депрессии и апатии, напомнила врач.

При исключении животных продуктов организм не получает в полной мере омега-3 жирные кислоты, железо и цинк, от которых зависит психологическое состояние человека. А недостаток витамина D влияет на настроение, но все же прямой связи между веганством и повышенной склонностью к депрессии и тревожности нет, — заключила Русакова.

