Пять способов победить никотиновую зависимость

Все, кто пробовал, знают: бросить курить непросто – зависимость от никотина усугубляется психологической привычкой. Но с ней можно справиться, особенно если использовать проверенные методы.

© Сибмеда

Врач-терапевт ИНВИТРО Роман Высоких рассказал о пяти подходах, которые доказали свою эффективность.

Медикаментозная терапия

Существуют препараты, которые облегчают процесс отказа от табака. Они имитируют эффекты никотина, снижая острое желание закурить. Препараты уменьшают тягу к никотину, облегчают синдром отмены, снижают удовольствие от самого процесса курения, воздействуя на зоны головного мозга, которые активируются под воздействием никотина.

Резкий отказ от привычки

Выбирается точная дата – и с этого дня человек не курит. Часто такая стратегия сопровождается никотиновой абстиненцией: желанием снова закурить, раздражительностью, тревожностью, расстройствами сна, снижением концентрации и внимания, усилением аппетита и набором веса. Тем не менее, метод «резкого отказа» доказал свою эффективность по данным многих исследований.

Психологическая помощь

Консультации с психологом или участие в групповых сессиях повышают вероятность отказа от курения на 40–80% по последним данным. Специалист помогает разобраться, зачем человек курит, как это связано с его ежедневными привычками и эмоциональным состоянием.

Никотинзаместительная терапия (НЗТ)

Пластыри, жвачки, таблетки для рассасывания, назальные спреи, ингаляторы дают организму контролируемую дозу никотина в период воздержания от сигарет. Постепенное снижение дозы помогает мягко выйти из зависимости и смягчить проявления абстинентного синдрома. Нужную дозировку никотина врач подбирает индивидуально, с учетом того, сколько сигарет человек выкуривал ежедневно до начала терапии.

Мобильные приложения

Цифровые помощники мотивируют: показывают улучшения в здоровье, считают сэкономленные на сигаретах деньги, напоминают о цели. Хотя научных доказательств их эффективности пока немного, для многих они становятся важной психологической поддержкой.