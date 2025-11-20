Врачи развенчали миф о чудодейственной пользе кремов с магнием

Крема и масла с магнием, которые резко набрали популярность, не настолько полезны, как говорят в интернете. Об этом сообщает NewsInfo.

Пользователи соцсетей утверждают, что качество их сна заметно улучшилось, когда они стали наносить на стопы увлажняющие средства с магнием. Минерал якобы впитывается через кожу, успокаивая организм и нормализуя уровень гормонов. Однако на деле всё оказалось не совсем так.

Психолог сна из корпорации RAND Венди Троксел отметила, что расслабляющий эффект может быть связан не столько с составом крема, сколько с массажем ног, который помогает снять напряжение.

«Современные научные данные не поддерживают магниевый лосьон в качестве снотворного», — сказала она.

Для улучшения сна специалист рекомендовала ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Вместо того чтобы перед сном смотреть в экран телефона или компьютера, лучше принять ванну, сделать массаж или почитать бумажную книгу.