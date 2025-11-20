Какая жирная еда очищает организм от холестерина

Есть такой продукт, который не просто полезен сам по себе. Он также делает полезнее все, что вы едите вместе с ним. Но есть и "подводные камни". Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, снизить риск инфаркта и инсульта может включение в ежедневный рацион половинки авокадо. Регулярное потребление продукта способствует снижению уровня плохого холестерина.

Полезные эффекты достигаются за счет того, что мононенасыщенные жиры "работают на уровне клеточных мембран". Благодаря этому также "улучшается транспорт питательных веществ".

Важный момент: жиры из авокадо увеличивают усвоение антиоксидантов из других овощей.

"Добавив половинку авокадо в салат, вы можете усвоить в два-четыре раза больше полезных каротиноидов из моркови, шпината и салата", - уточнил врач, ссылаясь на результаты исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Nutrition.

Кроме того, жиры и клетчатка, присутствующие в авокадо, предотвращают резкие скачки сахара в крови.

По поводу "подводных камней". Есть два основных момента. Средний авокадо содержит около 250-320 калорий. Поэтому важно соблюдать размер порции, не съедая плод целиком за один прием пищи. Также в нем есть витамин К. Если вы принимаете антикоагулянты, то резкое увеличение в рационе авокадо способно повлиять на действие лекарств.

Сергей Вялов добавил в своем блоге: поскольку авокадо - удовольствие не из дешевых, многие спрашивают об альтернативе. Для замены авокадо подойдут ореховая паста (особенно миндальная или кешью), оливковое масло extra virgin. Врач также посоветовал использовать нут в виде хумуса, чечевицу, фасоль, семена льна и чиа.