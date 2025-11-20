Простые привычки, за которые ваше тело скажет «спасибо»

98-летняя женщина рассказала, как ей удается сохранить бодрость и энергию. По словам долгожительницы, у нее есть свой простой вечерний ритуал, благодаря которому она прекрасно себя чувствует, а тело успевает за ночь восстанавливаться.

Каждый вечер женщина выполняет легкую гимнастику для суставов. Вращает стопами, сгибает колени, а также делает круговые движения плечами и наклоны головы. Что же ей дает эта простая пятиминутная разминка? Улучшает кровообращение и снимает напряжение в теле, уточняет автор канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье».

После гимнастики она выпивает теплый травяной отвар из ромашки, липы и имбиря. Этот напиток она называет своим «эликсиром спокойствия». Он помогает ей быстро уснуть вечером, а утром проснуться бодрой.

В самом конце долгожительница делает массаж суставов с помощью оливкового или кунжутного масла. По ее словам, эта простая привычка помогает сохранять подвижность.

