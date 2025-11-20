Ужин для сна: пять продуктов, которые помогут настроиться на отдых

Правильный ужин или легкий перекус перед сном могут стать мощным помощником для качественного отдыха. Вот пять продуктов, которые действительно помогают быстрее заснуть и спать крепче.

© ГлагоL

Теплое​‍​‌‍​‍‌ молоко или его растительные аналоги содержат аминокислоту триптофан, которая участвует в выработке гормонов сна. Молоко само по себе оказывает расслабляющий эффект, его лучше пить за 30 минут до сна, а для вкуса можно добавить щепотку ​‍​‌‍​‍‌корицы, отмечает автор канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье».

Бананы богаты магнием, калием и витамином B6. Эти вещества снимают мышечное напряжение и помогают нервной системе плавно перейти в режим покоя. Исследования подтверждают, что этот фрукт, съеденный перед сном, значительно сокращает время засыпания.

Вечером​‍​‌‍​‍‌ можно есть гречку. Это отличный источник медленных углеводов, магния и витаминов группы B. Ужин из гречки надолго остается в желудке, не вызывая чувства голода до самого утра. К тому же вечером не будет скакать уровень сахара в крови. Лучше всего гречку сочетать с тушеными овощами или рыбой.

Орехи,​‍​‌‍​‍‌ а в особенности миндаль и грецкие, богаты омега-3, магнием и натуральным мелатонином. Пара-тройка штук в день не только улучшит качество сна, но и поможет справиться с ​‍​‌‍​‍‌тревожностью.

Травяные настои с ромашкой или мелиссой действуют как мягкое натуральное успокоительное. Ромашка, например, помогает снизить уровень кортизола и плавно подготовить организм ко сну.