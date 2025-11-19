Россиян предупредили об опасности корейского алкогольного напитка

В России отмечен взрывной рост интереса к соджу, традиционному корейскому алкогольному напитку. Особую популярность завоевал бренд «Джантуган», демонстрирующий почти шестикратное увеличение продаж.

Согласно данным исследовательской компании «Нильсен», темпы роста популярности соджу значительно превосходят другие алкогольные напитки. За период с января по август объем продаж в натуральном выражении увеличился на 76,4%. Соджу – это традиционный корейский напиток, содержание алкоголя в котором варьируется от 14% до 20%. Эксперты связывают этот всплеск интереса с общей тенденцией к увеличению спроса на алкоголь с низким содержанием спирта, а также с растущим увлечением азиатской культурой, что отражается на различных рыночных сегментах, включая корейские сладости и напитки в целом.

По словам Юлии Сластен, врача-гастроэнтеролога из Красногорской больницы, польза от употребления соджу невелика и проявляется только при умеренном потреблении: небольшие дозы могут временно расширить кровеносные сосуды, улучшить кровообращение и снизить уровень стресса.

«Однако эти эффекты носят временный характер и не обладают профилактическим значением. Вместе с тем, этанол, содержащийся в соджу, оказывает прямое повреждающее действие на гепатоциты, способствуя развитию жировой инфильтрации печени, нарушению детоксикационной функции и увеличению уровня трансаминаз», – подчеркнула врач в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Регулярное употребление соджу, даже в небольших количествах, раздражает слизистую оболочку желудка, повышая риск развития гастрита и симптомов ГЭРБ, а у людей с нарушениями обмена веществ может привести к нестабильному уровню сахара в крови и дополнительной нагрузке на сердце и сосуды.