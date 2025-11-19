Диетолог ответил, вредит ли переедание в праздники на самом деле

Вам наверняка знакомо это чувство переполненности желудка после праздничного ужина. К этому часто добавляется ещё чувство вины за то, что вы съели слишком много. Дипломированный диетолог Брин Бидер заверяет: наш организм знает, что делать с излишками продуктов и напитков. Поэтому вполне можно позволить себе съесть немного больше.

Когда мы плотно едим в праздники, то потребляем больше макронутриентов, чем обычно, и за более короткое время. Это значит, что пища будет перевариваться медленнее, а также медленнее проходить через желудочно-кишечный тракт. Такой более медленный процесс будет полезен для устойчивого контроля энергии и аппетита.

Чтобы уменьшить физический дискомфорт от переедания, старайтесь оставаться в вертикальном положении после еды не менее двух-трёх часов. Также для пищеварения может быть полезна 10-15-минутная прогулка. Она усиливает сокращения желудка и общий кровоток в желудочно-кишечном тракте.

Один праздничный день не приведёт к постоянному набору веса или долгосрочным изменениям в физическом здоровье. Лучше всего в праздники думать не о количестве калорий, а о людях, ароматах, вкусах, которые делают эти мгновения особенными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.