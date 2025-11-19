Врач объяснил, какую угрозу для здоровья представляет бабл-ти

Популярный сегодня среди подростков и молодежи чай бабл-ти не несет в себе пользы, зато может представлять угрозу для здоровья, особенно в больших количествах. Об этом рассказала заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Игнатикова.

«Бабл-ти — это не безобидный напиток, а высококалорийный десерт в жидкой форме. Его регулярное употребление создает серьезную нагрузку на организм», — отметила она.

В одном полулитровом стакане бабл-ти, а именно в таких объемах он обычно продается, содержится до 60 граммов сахара — это больше суточной нормы. Калорийность порции при этом достигает 500 ккал, что сравнимо с полноценным приемом пищи, но без витаминов и пользы. Добавляющие оригинальности напитку тапиоковые шарики — это "пустые" калории с высоким гликемическим индексом, которые могут вызывать ощущение тяжести и вздутие. Остальные компоненты вроде сухих сливок и ароматизаторов в составе тоже не отличаются пользой — они служат источниками трансжиров, способными провоцировать аллергии.

«Особенно осторожными с бабл-ти нужно быть людям с избыточным весом, диабетом, проблемами сердца и ЖКТ, а также детям и подросткам, — подчеркнула Игнатикова. — Не обязательно полностью отказываться от десерта, но важно употреблять его не чаще 1-2 раза в месяц».

Частое употребление бабл-ти может ударить и по кошельку - порция сладкого напитка стоит обычно 400-600 рублей. Тем не менее прилавки с яркими стаканами все чаще появляются по всему городу.