Дефицит какого витамина приводит к ожирению

У пациентов с ожирением уровень витамина D в крови ниже в среднем на 20–30 % по сравнению с людьми с нормальной массой тела. Это наблюдение устойчиво даже при одинаковом потреблении витамина D и одинаковой инсоляции, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, эндокринолог компании Bioniq Диана Эрикенова.

Дефицит витамина D при ожирении связан с особенностями метаболизма этого витамина на фоне избыточной массы тела. Связь между витамином D и лишним весом считается двусторонней: ожирение может мешать усвоению витамина, а его нехватка может способствовать набору массы. На практике оба процесса могут протекать одновременно.

«Витамин D накапливается в жировых клетках и становится недоступным для активного использования организмом. Это снижает его концентрацию в крови даже при достаточном поступлении с пищей и добавками. Уменьшается выработка активной формы витамина D в печени и почках, особенно если у человека есть жировая болезнь печени. Это приводит к дефициту витамина D, даже если его поступает достаточно с пищей», – рассказала врач.

Дефицит витамина D может приводить к инсулинорезистентности, что усугубляет состояние метаболизма у пациентов с ожирением, приводя к усиленному формированию жировой ткани.