В чем польза калийсодержащей соли

Национальная целевая группа по борьбе с гипертонией Австралии выпустила рекомендации касательно борьбы с высоким давлением. Рекомендуется заменить обычную поваренную соль на соль, обогащённую калием.

Согласно статье в научном журнале Journal of Hypertension, это один из наиболее доступных и эффективных, к тому же научно доказанных, способов снижения артериального давления и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Богатая калием соль представляет собой смесь хлорида калия и хлорида натрия в пропорции 75:25. Такой продукт способствует уменьшению потребления натрия, который является основным фактором повышения артериального давления, а также восполняет дефицит калия, часто наблюдаемый в современных диетах. Клинические исследования показывают, что использование такой соли эффективно снижает артериальное давление, уменьшает риск инфарктов и инсультов, сокращая смертность.

Эксперты отмечают, что несмотря на многолетние советы по сокращению потребления соли, уровень натрия в рационе остаётся значительно выше рекомендуемого. Поэтому переход на соль, обогащённую калием, рассматривается как практичное решение для населения.

Специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные противопоказания, такие как заболевания почек и приём некоторых лекарств, важность обращения к врачу, но подчёркивают, что для большинства людей этот переход безопасен и может быть важным элементом лечения гипертонии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.