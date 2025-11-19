Назван неочевидный способ улучшить сон

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что если правильно выбрать время для ужина, то можно устранить бессонницу. Этот неочевидный способ улучшить качество ночного отдыха он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, идеальный интервал между ужином и сном составляет два-три часа. Таким образом, если человек засыпает, например, в 21 час, то ужинать ему необходимо в 18-19 часов, пояснил врач.

Дело в том, что именно такой интервал позволяет пище частично перевариться, объяснил доктор. В результате снижается риск возникновения ночью изжоги, рефлюкса и других проблем с желудочно-кишечным трактом, и, следовательно, улучшается сон, заключил Вялов.

