Назван неочевидный способ улучшить сон

Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить сон
Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что если правильно выбрать время для ужина, то можно устранить бессонницу. Этот неочевидный способ улучшить качество ночного отдыха он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.
По словам Вялова, идеальный интервал между ужином и сном составляет два-три часа. Таким образом, если человек засыпает, например, в 21 час, то ужинать ему необходимо в 18-19 часов, пояснил врач.
Дело в том, что именно такой интервал позволяет пище частично перевариться, объяснил доктор. В результате снижается риск возникновения ночью изжоги, рефлюкса и других проблем с желудочно-кишечным трактом, и, следовательно, улучшается сон, заключил Вялов.
