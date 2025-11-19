Диетолог предупредила о главных источниках скрытой соли в рационе

Вы уверены, что контролируете потребление соли? Более 70% соли, которую потребляет современный человек, поступает в его организм из готовых продуктов в виде так называемой «скрытой соли», рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-диетолог Марьяна Джутова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, среднее потребление соли в мире составляет 9-12 граммов в сутки, что в 4-5 раз превышает рекомендуемую норму в 1,5-2,3 грамма. Избыток этого элемента является ключевым фактором риска развития гипертонии, инфарктов, инсультов и проблем с почками.

К продуктам-лидерам по содержанию скрытой соли диетолог относит:

обработанное мясо: колбасы, сосиски и особенно вяленые и копчёные изделия (бекон, ветчина), где содержание натрия может достигать 3 граммов на 100 г продукта; сыры: такие сорта, как пармезан и чеддер, содержат до 2,5 г натрия на 100 г; хлеб и выпечка: обычный ломтик хлеба может содержать до 0,3 г соли; соусы: всего одна столовая ложка соевого соуса покрывает значительную часть суточной нормы; консервы: овощные, супы и бульоны также являются концентрированными источниками натрия.

Специалист подчёркивает, что даже сладкие на вкус продукты, например, йогурты и творожки, а также печенье и крекеры, часто содержат большое количество соли для стабилизации текстуры и продления срока годности.

