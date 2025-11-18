Иммунолог объяснил, как защититься от отравления в праздничный ужин

Пищевые заболевания могут омрачить ваши праздники. Именно поэтому важно соблюдать определённые правила при приготовлении пищи к торжественному ужину.

© Ferra.ru

Большинство пищевых заболеваний возникают из-за сырой или недоваренной пищи, а также из-за продуктов, которые хранятся при температуре от -15,56 до +60 градусов по Цельсию, когда бактерии быстро размножаются. Приготовление больших порций блюд без надлежащего разогрева или хранения, перекрёстное загрязнение пищи во время приготовления тоже могут вызвать заболевание.

Индейка может содержат сальмонеллу, кампилобактер и клостридию перфрингенс. Сырой жир с этой птицы также может переносить бактерии на руки, столовые приборы и столешницы.

Представляют опасность и остатки еды, если они хранятся слишком долго, неправильно разогреваются или медленно остывают.

Чтобы избежать пищевых инфекций, регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд, безопасно размораживайте индейку (то есть кладите её для этого в холодильник), начиняйте птицу непосредственно перед приготовлением, готовьте еду до нужной температуры, избегайте перекрёстного заражения, храните продукты при безопасной температуре, будьте осторожны с сервировкой блюд по принципу «шведского стола», обращайте внимание на сроки годности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.