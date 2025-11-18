Названы продукты, которые сделают живот плоским

Наш организм после 40 лет становится более чувствительным к перепадам сахара в крови и потере мышечной массы. Именно поэтому в этом возрасте очень важно следить за питанием. Вот какие продукты на завтрак рекомендует есть Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог.

Греческий йогурт. Он содержит много белка и пробиотиков, которые улучшают пищеварение, уменьшают вздутие живота.

Яйца. В этих продуктах большое количество белка и питательных веществ, которые поддерживают обмен веществ и рост сухой мышечной массы.

Листовая зелень. Это низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки. Он уменьшает задержку жидкости и вздутие живота.

Лосось. Он богат белком, омега-3, уменьшающими воспаление. Также в лососе содержатся полезные жиры.

Ягоды. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, уменьшают воспаление, помогают контролировать уровень глюкозы в крови.

Авокадо. Это хороший источник полезных жиров, которые способствуют похудению.

Зелёный чай. В его составе есть катехины, которые слегка ускоряют обмен веществ, уменьшают вздутие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.