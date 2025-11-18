Эксперт назвал семь продуктов для естественного очищения от токсинов

С помощью правильного рациона можно поддержать естественные системы детоксикации организма — печень и почки. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru назвал семь продуктов, которые помогают выводить вредные вещества.

В список самых полезных продуктов для помощи организму в очищении вошли: