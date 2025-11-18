Эксперт назвал семь продуктов для естественного очищения от токсинов

Эксперт назвал 7 продуктов для естественного очищения от токсинов

С помощью правильного рациона можно поддержать естественные системы детоксикации организма — печень и почки. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru назвал семь продуктов, которые помогают выводить вредные вещества.

В список самых полезных продуктов для помощи организму в очищении вошли:

  1. вода. Достаточное потребление жидкости помогает почкам эффективно фильтровать и выводить токсины;
  2. зелёный чай. Содержит катехины — антиоксиданты, усиливающие активность детоксицирующих ферментов печени;
  3. овощи семейства крестоцветных (брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста). Содержат глюкозинолаты, активирующие печёночные ферменты;
  4. листовая зелень. Богата хлорофиллом, который помогает нейтрализовывать токсины, и антиоксидантами для поддержки функции печени.
  5. свёкла. Стимулирует работу печени и желчного пузыря;
  6. лимон. Стакан тёплой воды с лимоном по утрам мягко стимулирует печень;
  7. яблоки. Богаты пектином, который связывает токсины в кишечнике и способствует их выведению, облегчая нагрузку на кровь и печень.