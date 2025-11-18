Сколько нужно тренироваться для поддержания мышц после 40 лет

После 30 лет наше тело меняется. Гормональный фон меняется, метаболизм замедляется, происходит естественная потеря мышечной массы. Без регулярных силовых тренировок вы можете терять от 3% до 8% мышц каждые 10 лет.

Чтобы сохранить мышцы после 40, для большинства людей достаточно будет тренироваться три-четыре дня в неделю. Двух силовых тренировок в неделю должно быть достаточно, если сочетать их с ежедневной двигательной активностью, в том числе с упражнениями на подвижность, ходьбой или лёгкими кардионагрузками.

Лучшие же результаты дадут три-четыре тренировки в неделю с разной интенсивностью. Главное — прорабатывать каждую из основных групп мышц с помощью сложных упражнений (приседаний, выпадов, жимов, тяг и висов) и соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.