Упражнения, которые нарастят мышцы лучше силовых тренировок

Тренировки с собственным весом и функциональные тренировки становятся особенно важными после 50 лет. Они помогают улучшить подвижность, равновесие и функциональную силу. Вот какие упражнения для этого лучше всего выполнять.

Приседания со стулом. Они идеально подходят для укрепления ног, ягодичных мышц, улучшения баланса. Выполняйте упражнение в 3 подхода по 8-12 повторений.

Отжимания на наклонной скамье. Этот вариант отжиманий считается более безопасный, чем традиционный, так как он снижает нагрузку на запястья и плечи. Упражнение нужно выполнять в 3 подхода по 8-12 повторений.

Раздельные приседания. Встаньте прямо, положив руки на бёдра или сложив их в сцепленном виде в центре грудной клетки. Сделайте шаг левой ногой вперёд примерно на 61-91 см. Согните оба колена, опуская таз к полу. Опираясь на переднюю пятку, поднимитесь вверх. Сделайте шаг вперёд правой ногой, согните оба колена и опуститесь к полу. Поднимитесь обратно. На каждую сторону выполните 3 подхода по 8–12 повторений.

Румынская становая тяга на одной ноге. Выполните это упражнение в 3 подхода по 8–12 повторений на каждую сторону.

