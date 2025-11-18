Формула активной жизни от нейрофизиолога

Знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерева всю жизнь посвятила изучению мозга и сама стала примером активного долголетия. Она сохранила ясность ума и энергию до 82 лет. Советский профессор сформулировала три простых, но работающих правила для здоровья и долгой жизни.

Бехтерева утверждала, что мозгу необходимо работать каждый день. Нейрофизиолог сравнивала его с мышцей, которая может атрофироваться без нагрузки. Она считала, что безделье губительно для ума, поэтому рекомендовала каждый день напрягать мозг задачами, требующими усилия. Например, разобраться в новой теме, выучить иностранное слово или прочитать сложный текст. При этом речь шла не о зубрежке, а о постоянной «тренировке» для нейронов, отмечает канал “О здоровом образе жизни, красоте и счастье”.

Именитый нейрофизиолог считала позитив главной физиологической защитой. Ученый была уверена, что оптимизм укрепляет нейронные связи и буквально продлевает жизнь клеткам мозга. Она советовала окружать себя приятными людьми, избегать тревожных новостей перед сном, смеяться и каждый день находить маленький повод для радости. Кроме того, Бехтерова утверждала, что полезна даже фальшивая улыбка, поскольку мозг не отличает ее от настоящей.

Бехтерева также считала очень важным поддерживать тело. По ее словам, мозг не может нормально функционировать в страдающем теле. Эксперт строго следила за своим питанием, выделяла на сон не менее семи часов и избегала злоупотреблений. Особое внимание она уделяла здоровью сосудов, поскольку от них зависит питание и кислородное обеспечение мозга.