Эксперт объяснила, почему грибы особенно полезны зимой

Российский эксперт рассказала, почему грибы особенно полезны в холодное время года. По ее словам, по питательной ценности их можно сравнить с мясом.

© Vse42.ru

С наступлением холодов стоит внимательнее относиться к питанию, и грибы – отличный способ поддержать организм. Они не только вкусные, но и насыщены полезными веществами, что особенно важно, когда свежих местных овощей становится меньше. Это простой и вкусный способ укрепить здоровье, подчеркнула нутрициолог Ирина Попкова в беседе с изданием "Газета.Ru".

По словам эксперта, грибы занимают важное место в российской традиции питания, особенно в периоды постов и суровых зим. Их сушили, солили, мариновали, и делали это не просто так – грибы богаты белком и по ценности часто сравниваются с мясом. В них есть селен, калий, цинк и витамин D, который помогает иммунитету, поддерживает обмен веществ и хорошее настроение.

Сушёные грибы, собранные летом и осенью, сохраняют практически все полезные свойства. Их можно легко добавить в привычные блюда, например, в гречку или перловку, чтобы сделать гарниры более питательными.

Сейчас сезон ждать не нужно – свежие шампиньоны и вешенки доступны круглый год и особенно богаты витамином D. На полках есть и экзотика вроде еноки или шиитаке, которые прекрасно подходят для супов и горячих блюд. Но эксперт советует по возможности выбирать проверенные продукты местного происхождения.

При этом важно помнить: грибы – еда непростая для пищеварения из-за хитина, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Оптимально – около 100 г готового продукта в день. В таком объёме они работают как пребиотик, поддерживая здоровую микрофлору кишечника и укрепляя иммунитет, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".