Эксперт рассказал, как музыка воздействует на организм человека

Самые разные области мозга по-разному реагируют на музыку. Так, ствол мозга активируется, когда звуки громкие и резкие, подкорковые ядра отвечают за то, приятен ли нам звук, миндалевидное тело - за эмоции. Паттерны и сложность музыки обрабатывается в неокортексе. И это ещё далеко не всё.

© Ferra.ru

Одно из наших врождённых свойств - способность фокусировать слуховое внимание. Например, слушать только конкретную партию в композиции. У птиц такая способность тоже есть: например, у императорских пингвинов.

Музыка улучшает наше психическое здоровье. Известно, что она понижает уровень гормона стресса кортизола, дарит удовольствие, приносит счастье.

© Science Friday

Кроме того, музыка позволяет нам без риска прочувствовать определённые эмоции. Например, страх, грусть, гнев. Происходить это может при помощи изменения громкости.

В целом прослушивание музыки можно назвать ментальным путешествием. Она помогает нам проходить сквозь слои сознания на почти биологическом уровне.

