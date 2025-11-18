Эксперт рассказал, как музыка воздействует на организм человека
Самые разные области мозга по-разному реагируют на музыку. Так, ствол мозга активируется, когда звуки громкие и резкие, подкорковые ядра отвечают за то, приятен ли нам звук, миндалевидное тело - за эмоции. Паттерны и сложность музыки обрабатывается в неокортексе. И это ещё далеко не всё.
Одно из наших врождённых свойств - способность фокусировать слуховое внимание. Например, слушать только конкретную партию в композиции. У птиц такая способность тоже есть: например, у императорских пингвинов.
Музыка улучшает наше психическое здоровье. Известно, что она понижает уровень гормона стресса кортизола, дарит удовольствие, приносит счастье.
Кроме того, музыка позволяет нам без риска прочувствовать определённые эмоции. Например, страх, грусть, гнев. Происходить это может при помощи изменения громкости.
В целом прослушивание музыки можно назвать ментальным путешествием. Она помогает нам проходить сквозь слои сознания на почти биологическом уровне.
