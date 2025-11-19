Врач объяснил, чем опасно хождение без шапки в холодную погоду

Врач‑аллерголог и иммунолог Владимир Болибок заявил RT, что само по себе отсутствие головного убора не может стать прямой причиной простуды, так как ОРВИ и ОРЗ вызываются вирусами и бактериями, а не низкой температурой.

© Freepik

Однако, по его словам, холод создаёт условия, при которых риск заболеть резко возрастает.

«Хождение без шапки в холодную погоду создаёт условия, которые значительно повышают риск заболеть», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что резкое охлаждение головы приводит к спазму сосудов слизистой носа и глотки, что снижает местный иммунитет и облегчает проникновение вирусов и бактерий в организм.

Болибок отметил, что при температуре –5 °C...–10 °C ношение шапки становится настоятельно рекомендуемым для всех, а при температуре ниже -10 °C — обязательным, поскольку появляется угроза обморожения ушей за считаные минуты. Особое внимание врач призвал уделять детям, у которых переохлаждение наступает быстрее, а осложнения развиваются чаще.

«Шапка — не бабушкино суеверие, а важный элемент профилактики простудных заболеваний», — резюмировал эксперт.

