Какую форму витамина D лучше принимать пожилым

При нехватке витамина D пожилым людям лучше отдать предпочтение водным формам витамина, а не масляным, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, эндокринолог компании Bioniq Диана Эрикенова.

Витамин D необходим для нормального функционирования практически всех систем органов. Он снижает риск развития аутоиммунных заболеваний, участвует в регуляции артериального давления и поддержании нормального функционирования сердца, участвует в регуляции настроения, снижает риск возникновения депрессии и тревожных расстройств.

«Витамин D — это жирорастворимое соединение, поэтому масляная форма считается более физиологичной. Однако пожилым лучше принимать водные формы витамина, так как с возрастом снижается секреция желчи и липаз. Водные формы также лучше усваиваются у новорожденных и недоношенных, так как не требуют активного желчеотделения», — рассказала врач.

Остальным лучше принимать масляные формы витамина D, так он усваивается лучше. Однако при заболеваниях ЖКТ или после бариатрических операций водные безопаснее.