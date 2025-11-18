Сомнолог поделился эффективными упражнениями для профилактики храпа

Сомнолог Смирнов поделился эффективными упражнениями для профилактики храпа
Храп — распространённая проблема, доставляющая неудобства как самому человеку, так и близким. Он возникает из-за вибрации мягких тканей горла из-за ослабления мышц глотки и языка. Врач-сомнолог Илья Смирнов разработал комплекс упражнений для укрепления дыхательных путей, которые помогают повысить тонус мышц, улучшить качество сна и уменьшить проявления обструктивного апноэ.
Несмотря на пользу упражнений, перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или если храп имеет тяжёлую форму, отметил специалист в беседе с REGIONS.
Комплекс упражнений для борьбы с храпом
- Перемещение языка. Медленно перемещайте язык по внутренней стороне верхней губы слева направо и обратно.
- Вытягивание языка. Высуньте язык максимально вперёд, удерживайте его в таком положении несколько секунд.
- Широкое «А». Широко откройте рот и произнесите протяжное «АААА», напрягая мышцы горла.
- Покашливание. Несколько раз слегка покашляйте, используя верхние отделы горла.
- Щелчки языком. Быстро щёлкайте языком по твёрдому нёбу.
- Открывание рта. Медленно открывайте и закрывайте рот на максимальной амплитуде, растягивая челюстные мышцы.
- Продвижение нижней челюсти. Аккуратно выдвигайте нижнюю челюсть вперёд, а затем возвращайтесь в исходное положение.
- Расслабление губ. Приложите большие пальцы рук к уголкам рта и растяните губы в широкую улыбку, напрягая щёки.
- Глубокий зевок. Глубоко вдохните и медленно зевните, оставляя шею открытой и свободной.
Дополнительные советы для уменьшения храпа
- Старайтесь спать на боку, а не на спине. Это снижает вероятность храпа.
- Поддерживайте здоровый вес. Избыточная масса тела может увеличить риск храпа.
- Избегайте употребления алкоголя и снотворных перед сном. Эти вещества расслабляют мышцы горла.
- Регулярно проветривайте спальню и поддерживайте оптимальную влажность воздуха.
- Используйте ортопедические подушки, которые помогают поддерживать правильное положение головы и шеи во время сна.
- При хроническом храпе обратитесь к врачу, чтобы исключить серьёзные нарушения дыхания, такие как апноэ.