Сомнолог поделился эффективными упражнениями для профилактики храпа

Храп — распространённая проблема, доставляющая неудобства как самому человеку, так и близким. Он возникает из-за вибрации мягких тканей горла из-за ослабления мышц глотки и языка. Врач-сомнолог Илья Смирнов разработал комплекс упражнений для укрепления дыхательных путей, которые помогают повысить тонус мышц, улучшить качество сна и уменьшить проявления обструктивного апноэ.

Несмотря на пользу упражнений, перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или если храп имеет тяжёлую форму, отметил специалист в беседе с REGIONS.

Комплекс упражнений для борьбы с храпом

Перемещение языка. Медленно перемещайте язык по внутренней стороне верхней губы слева направо и обратно. Вытягивание языка. Высуньте язык максимально вперёд, удерживайте его в таком положении несколько секунд. Широкое «А». Широко откройте рот и произнесите протяжное «АААА», напрягая мышцы горла. Покашливание. Несколько раз слегка покашляйте, используя верхние отделы горла. Щелчки языком. Быстро щёлкайте языком по твёрдому нёбу. Открывание рта. Медленно открывайте и закрывайте рот на максимальной амплитуде, растягивая челюстные мышцы. Продвижение нижней челюсти. Аккуратно выдвигайте нижнюю челюсть вперёд, а затем возвращайтесь в исходное положение. Расслабление губ. Приложите большие пальцы рук к уголкам рта и растяните губы в широкую улыбку, напрягая щёки. Глубокий зевок. Глубоко вдохните и медленно зевните, оставляя шею открытой и свободной.

Дополнительные советы для уменьшения храпа