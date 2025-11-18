Названо допустимое количество мандаринов в день

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день.

В беседе с aif.ru врач отметила, что в мандаринах содержатся витамины А, В, С, Е, холин, ряд микроэлементов, однако употреблять их следует в ограниченном количестве. Эксперт пояснила, что допустимо съедать до четырех средних или шести мелких плодов в день.

Она добавила, что более сладкие сорта лучше ограничивать вдвое, так как в них выше содержание углеводов.

Также она отмечала, что мандарины противопоказаны людям с непереносимостью фруктозы, при сахарном диабете и гастритах с повышенной кислотностью их употребление также не рекомендуется.

