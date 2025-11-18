Названы последствия длительного воздержания от секса

Специалист по сексу и отношениям Аннабель Найт и сексолог Бхавини Шназвали перечислили последствия длительного отказа от секса. Их слова приводит издание Metro.

Найт считает, что для многих людей отказ от секса — это возможность лучше понять себя. Однако, несмотря на пользу для психики, по ее словам, длительное воздержание может иметь и негативные последствия. Например, может появиться спонтанное возбуждение или сухость влагалища. Еще одним неприятным побочным эффектом специалистка назвала изменение либидо.

«Если вы не занимаетесь сексом, то ваше либидо начнет снижаться или будет колебаться волнами», — уточнила она.

Шназвали добавила, что секс помогает лучше контролировать артериальное давление и поэтому полезен и для сердца, поэтому длительное воздержание может негативно сказаться на здоровье этого органа. Вместе с этим сексолог отметила, что без половых контактов организм быстрее восстанавливается после нагрузок и лучше противостоит инфекциям.

