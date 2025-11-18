Названа самая опасная еда утром

Полученная на завтрак энергия улучшает когнитивные функции, помогает контролировать вес и аппетит, запускает метаболизм, поддерживает стабильный сахар в крови - это доказано исследованиями, пишет кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Но все это рушится, как правило, по двум причинам. Неправильный выбор продуктов и насильственное употребление завтрака - здоровья не прибавляют.

Сладкие хлопья, выпечка, сладкие йогурты, мюсли с сахаром или медом, белый хлеб с джемом или шоколадной пастой - худшие варианты завтрака, приводящие к резкому скачку сахара в крови. Поджелудочная железа выбрасывает много инсулина в ответ на сахарный удар, это истощает ее. Нарушает естественные сигналы голода и сытости, которые регулируются гормонами, "насильственная еда", также пишет врач в своем блоге.

По словам Сергея Вялова, завтракать полезно, если вы просыпаетесь с чувством голода. Сложные углеводы, белок, полезные жиры, клетчатка - вот самый здоровый набор.

"Если вы просыпаетесь, и не хотите есть, можно перенести первый прием пищи на позднее утро", - добавил врач.

Он напомнил, что пакетированные соки - то, от чего лучше отказаться. Они лишены клетчатки.