В чем вред помело

Употребление помело противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Они (помело – ред.), как и мандарины, противопоказаны при заболеваниях ЖКТ", - сказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

Врач также предупредила, что чрезмерное употребление фрукта может привести к раздражению слизистой желудка, также помело может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, например, статинами.

По словам гастроэнтеролога, оптимально съедать до 200 граммов в день.

Также врач рассказала о полезных свойствах помело, пишет РИА Новости.

"Помело - цитрус с высоким содержанием витамина C, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Он способствует укреплению сосудистой стенки, нормализует уровень холестерина и улучшает обмен веществ. Благодаря низкому гликемическому индексу помело подходит людям с нарушениями углеводного обмена", - отметила Пехотина.

