Как снизить артериальное давление, наладив лимфоток

Идея о том, что лимфатическая система играет роль в регуляции артериального давления, сегодня серьезно изучается. Традиционно гипертонию связывают с сердечным выбросом, сосудистым тонусом и работой почек. При этом исследования последних лет подтвердили: не менее важную роль играет и работа лимфатической системы. Какие простые действия можно предпринять уже сейчас, чтобы нормализовать артериальное давление, "РГ" рассказала руководитель комитета по женскому здоровью Союза "Здоровье здоровых", кандидат медицинских наук Мария Коновалова.

Основная научная гипотеза выглядит так:

Хроническое воспаление - один из спутников гипертонии. При повышенном давлении иммунные клетки накапливаются в тканях почек, сердца и сосудов, поддерживая воспаление и повреждение органов. Лимфатическая система - это "канализационная сеть" организма, которая выводит избыток жидкости, токсинов и участвует в транспорте иммунных клеток. Если ее работа нарушена, воспаление и отечность усугубляются, что может способствовать росту артериального давления.

Эксперименты на животных показали, что стимуляция лимфотока способствует выводу иммунных клеток и снижению давления.

Продолжаются клинические исследования инновационной разработки - системы eLym для лечения пациентов с сердечной недостаточностью путем удаления избыточной жидкости через лимфатические сосуды. Результаты лечения первых двух десятков пациентов разработчики новой технологии представили на конференции "Технологии и терапия сердечной недостаточности 2025", и они оказались впечатляющими. Пациенты избавились от отеков, за курс терапии их вес уменьшился в среднем на 10 кг, функция почек оставалась стабильной, а состояние серьезно улучшилось. И хотя набор добровольцев для продолжения исследований продолжается, в том числе в Европе и Канаде, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже присвоило системе eLym статус "Прорывного устройства". Это доказывает, что воздействие на лимфатическую систему - перспективное направление в кардиологии.

Конечно, это новое и активно изучаемое направление. Ученые продолжают исследовать, является ли нарушение работы лимфатической системы причиной или следствием гипертонии.

"Нормальная работа лимфатической системы - это важнейший механизм регуляции текучести крови, скорости кровоснабжения тканей. Если на этом уровне ломаются механизмы, организм начинает компенсировать дефицит кровоснабжения тканей повышением тонуса сосудов. Человек получает высокие цифры артериального давления и риск сердечно-сосудистых заболеваний", - поясняет Мария Коновалова.

Поэтому, помимо соблюдения общеизвестных, "классических" рекомендаций (сбалансированное питание, физическая активность, контроль стресса, здоровый сон), для сохранения здорового сердца и сосудов важно заботиться и о лимфотоке.

Доктор Коновалова дала несколько простых советов: