Спасение поджелудочной: ключевые правила в еде

С​‍​‌‍​‍‌ возрастом, после 55 лет, поджелудочная железа теряет былую крепость и становится уязвимой. Но панкреатит подвластен контролю, если соблюдать простые правила питания. Автор канала «Академия вкуса» говорит, что, разделив пищу на мелкие порции, отказавшись от жиров и сахара, правильно готовя продукты и обильно употребляя воду, можно существенно снизить нагрузку на орган и вообще избежать обострений.

© ГлагоL

В основу рациона должны лечь 5-6 приемов пищи небольшими порциями, в которых жареные и жирные блюда отсутствуют вовсе. Рекомендуются приготовления на пару, а также запекание и тушение. Сырые овощи необходимо заменить вареными или тушеными — кабачками, морковкой, цветной капустой.

Сахар и кофе, способствующие воспалению, нужно заменить травяными чаями с небольшим количеством меда и ягод. Мясо не следует есть в больших количествах, лучше всего нежирная рыба, курица или индейка. Для нормальной выработки ферментов пить теплую воду — 1,5-2 литра в день.