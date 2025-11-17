Назван провоцирующий диабет напиток

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал энергетические напитки серьезным фактором риска диабета. О влиянии энергетиков на организм он рассказал aif.ru.

© Lenta.ru

Поляков отметил, что энергетики повышают работоспособность, так как содержат много сахара. Однако, по его словам, в ответ на это организм выбрасывает большие дозы инсулина, что ведет к повышению уровня глюкозы, а затем к его резкому снижению.

Врач подчеркнул, что такие инсулиновые качели со временем могут приводить к нарушению углеводного обмена и провоцировать диабет. При этом Поляков подчеркнул, что безопасной дозы энергетиков не существует и регулярное употребление этих напитков даже в небольших количествах вызывает побочные эффекты.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Яковлева заявила, что энергетические напитки при чрезмерном употреблении могут привести к инсульту или инфаркту. По ее словам, она также она призвала с осторожностью употреблять соленую пищу, газировки и сладкие йогурты.