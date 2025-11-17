Невролог предостерег от сна в «картофельной кровати»

Сон в так называемой «картофельной кровати» легко способен привести к сколиозу, особенно это касается людей с избыточной массой тела, сказал НСН Павел Хорошев.

Популярная в соцсетях «картофельная кровать» может испортить позвоночник даже здоровому человеку, для качественного и здорового сна важно правильно подобрать матрас и подушку, а также обеспечить приток свежего воздуха. Об этом НСН рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Новый способ справиться с бессонницей набирает популярность в соцсетях. Пользователи создали «картофельную кровать». Они выворачивают простыню и забивают её подушками и пледами, создавая мягкий кокон. Хорошев пояснил, что «картофельная кровать» легко приведет к сколиозу.

«За четыре-шесть месяцев сна на такой кровати, особенно если у человека избыточная масса тела, даже при вполне сформировавшемся позвоночнике можно получить очень серьезный сколиоз до конца жизни. Спать можно и нужно только на матрасе с пружинными блоками, не слишком жестком и не слишком мягком. В качестве наполнителя должны быть дополнительные блоки из койры, в принципе подойдет любая стружка. Матрас должен быть довольно жестким, потому что иначе под человеком с избыточной массой тела пружины будут очень сильно прогибаться, из-за этого можно заработать сколиоз. Правильный подбор матраса — залог здорового и комфортного сна», — сказал Хорошев.

Собеседник НСН также указал на важность правильного подбора подушки и притока воздуха в спальню.

«Также очень важно, чтобы была хорошая подушка, желательно из специального термопоролона. Стоит она недорого, в пределах 3000-4000 рублей. Кроме того, для безопасного и комфортного сна очень важно, чтобы была открыта форточка или чтобы были какие-то щели. Многие это недооценивают, но если этим правилом пренебречь, можно получить либо некомфортный сон с головной болью, либо легко можно заработать инсульт. Должен быть ощутимый приток воздуха, чтобы человек заснул. Если есть какие-то ритуалы из детства и юности, желательно их проводить. Кроме того, некоторые люди под тяжелым одеялом находятся как будто в эмбриональном состоянии, чувствуя психологическую защиту. Они под таким одеялом засыпают очень быстро и очень эффективно. Но ничего такого, что может нарушить положение позвоночника, практиковаться не должно», — добавил врач.

В заключение Хорошев напомнил про старое упражнение, которое помогает быстро заснуть.

«Если есть нарушения сна, есть прекрасное упражнение, очень доступное и эффективное, которому уже несколько тысяч лет. Нужно в подробностях вспомнить прожитый день, как фильм. Если человек что-то забывает, можно пропустить этот момент, стараясь его впоследствии вспомнить. Абсолютное большинство людей, если только они не спали днем, в течение 15-20 минут уснут, вспомнив свой день только до полудня. Это не только усыпляет, но и прекрасно развивает память», — подытожил он.

