Мужчинам раскрыли неочевидный плюс регулярного секса

Регулярная половая активность снижает риск рака предстательной железы на 20 процентов, рассказал врач-онколог Роман Леоненков. Этот неочевидный плюс секса он раскрыл «Газете.Ru».

Онколог подчеркнул, что защититься на 100 процентов от рака невозможно. В частности, нельзя повлиять на наследственную предрасположенность, возраст или расу. Тем не менее врач полагает, что каждому мужчине под силу держать под контролем другие факторы риска, например, питание, физическую активность и вредные привычки. Кроме того, существуют действия, которые значительно снижают риск развития онкологических заболеваний.

«Доказано, что регулярная половая жизнь снижает риск заболеваемости раком предстательной железы на 20 процентов», — заявил Леоненков.

Кроме того, по его словам, после 45 лет ради профилактики рака простаты надо раз в год посещать врача и не откладывать прием при появлении тревожных симптомов, таких как учащенное мочеиспускание, слабая прерывистая струя мочи, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, примесь крови в моче или сперме, боли в тазу, промежности или пояснице.

Ранее уролог Станислав Волков заявил, что для здоровья мужскому организму постоянно требуются нагрузки. Поэтому он призвал мужчин поддерживать физическую и сексуальную активность.