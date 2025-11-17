Психолог перечислила последствия недостаточного количества сна

От этого страдает в том числе иммунная система организма. Психолог Сьюзан Пикок рассказала, какие негативные последствия несёт за собой слишком короткий сон. По словам эксперта, при ограниченном режиме отдыха организм вырабатывает меньше защитных веществ — цитокинов, борющихся с инфекциями.

Цитокины также помогают иммунной системе создавать больше энергии для защиты организма от болезней. Если вы не высыпаетесь, реакция вашего организма на инфекции становится менее эффективной. Лечиться даже от простуды становится сложнее.