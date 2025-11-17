Раскрыт секрет идеального завтрака для продления жизни

Специалист по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что благодаря правильному питанию можно увеличить продолжительность жизни. Секрет идеального завтрака он раскрыл в беседе с изданием 20minutos.

«Забудьте про сладкие хлопья и жирный бекон», — призвал Бюттнер.

По его словам, в так называемых «голубых зонах», где проживает большое количество долгожителей, завтрак является вкусным, простым и богатым клетчаткой.

Так, специалист призвал включить в меню утреннего приема пищи фасоль, рис, авокадо, а также легкие овощные супы наподобие минестроне. В целом, по его мнению, лучше начинать день исключительно с растительной еды. При этом ультраобработанных продуктов необходимо избегать, поскольку они отнимают энергию.

