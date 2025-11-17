Как лавровый лист влияет на суставы и сахар

Обычно лавровый​‍​‌‍​‍‌ лист просто выбрасывают, потому что он отдал свой вкус и аромат и сделал блюдо насыщенным. Но авторы канала «Академия вкуса» уверены, что этот ингредиент не только полезен на кухне, но и укрепляет ​‍​‌‍​‍‌здоровье.

Лавровый​‍​‌‍​‍‌ лист обладает веществами, которые мягко снижают артериальное давление за счет эфирных масел, расширяющих сосуды. Он успокаивает нервы и борется с бессонницей.

Это растение выводит соли и лишнюю жидкость из организма, что помогает справиться с отеками и утренними болями при подагре и артрите. Кроме того, он стимулирует выработку желчи и ферментов, что помогает работе кишечника и обеспечивает нормальный уровень сахара в ​‍​‌‍​‍‌крови.

Его можно использовать наружно для протирания суставов, добавлять в ванну для снятия усталости ног и размещать в шкафах для отпугивания ​‍​‌‍​‍‌моли. Но важно помнить, что такой настой не следует употреблять более трех дней подряд, он противопоказан при беременности, и требует осторожности при заболеваниях почек и печени.

