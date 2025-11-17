Эксперты дали советы по изменению привычек питания

Роль еды в сохранении здоровья важна, а наши привычки, увы, часто расходятся с потребностями организма. Ведущие эксперты страны обсудили этот один из самых насущных, но при этом труднорешаемых вопросов на форуме "Национальное здравоохранение".

Эволюция против здравого смысла

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко начал выступление с фундаментального парадокса: человеческий организм эволюционно устроен так, чтобы интуитивно стремиться при каждой возможности запасаться энергией с избытком и экономить ее, снижая физическую активность.

"Вот поэтому мы так любим наедаться и, наоборот, ленимся двигаться. Но эти "вшитые" в нас эволюцией механизмы выживания при хронической нехватке пищи в современном мире обернулись большой бедой", - констатировал министр.

Древний инстинкт, абсолютно необходимый для выживания в условиях дефицита еды, в мире пищевого изобилия работает против нас, нашего здоровья.

"Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые, по сути дела, нам для жизнедеятельности не нужны. Сегодня мы в том числе боремся со своими привычками - любить сладкое, любить жирное", - добавил Мурашко.

Шаги к здоровому питанию

Министр выделил ключевые направления для формирования у россиян приверженности к здоровому питанию: доступность, госрегулирование, образовательная работа, усиление исследований, продвижение ЗОЖ. И отметил сложность задачи, указав на обилие противоречивых советов от врачей, нутрициологов и фитнес-инструкторов.

Нужно действовать осторожно и аккуратно, подчеркнул Мурашко. С этим согласилась замдиректора по научной и лечебной работе ФИЦ питания и биотехнологии Антонина Стародубова:

"Нужно прежде всего консультироваться с врачами. Это диетолог, гастроэнтеролог. А не столь модные сейчас нутрициологи, которые прошли какие-то короткие курсы".

Соль, сахар и колбаса

Антонина Стародубова привела тревожные цифры: годовое потребление сахара в нашей стране достигло 23 килограммов на человека при норме 8 килограммов, а ежедневное потребление соли составляет 11-12 граммов вместо рекомендованных ВОЗ 5 граммов.

Главный внештатный специалист по профилактической медицине и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицин Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина подчеркнула, что большинство хронических заболеваний, которые вносят наиболее значимый вклад в структуру смертности, развиваются именно из-за огрехов в питании.

"Сегодня четко доказана связь нездорового питания с развитием метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний сердца и сосудов и онкозаболеваний", - констатировала академик Драпкина.

Потребление сахара в нашей стране в 3-4 раза больше нормы, а соли - в 2,5 раза

Любовь к сосискам и колбасе, к соленой еде в принципе, которую можно назвать нашей национальной чертой, оборачивается серьезными рисками для здоровья.

"Традиционное блюдо - бутерброд с колбасой. Съедая два таких бутерброда, мы практически всего за один прием получаем максимальную разрешенную суточную норму натрия", - привела пример профессор Стародубова.

Производитель VS потребитель

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила:

"Мы умеем производить хорошую, качественную еду. Требования в Евразийском экономическом союзе к безопасности еды очень высокие, и мы вполне соответствуем этим стандартам".

Рост экспорта готовой продукции, а не сырья, который в последние годы демонстрирует Россия, - лучшее подтверждение этого.

Однако налицо серьезное противоречие. С одной стороны, производители готовы идти навстречу пожеланиям медиков, сокращая долю соли, сахара и насыщенных жиров в продуктах. С другой - это возможно лишь отчасти, поскольку есть технологические ограничения. Но главное препятствие - потребительские предпочтения. Полезные овощи и рыба уступают в популярности колбасе и сосискам.

Таким образом, проблема упирается не только в предложение, но и в спрос, в "идеологию потребления", которую, по мнению Лут, нужно формировать с детства - через детский сад, школу, работодателей.

Воспитание вкуса

Антонина Стародубова подробно остановилась на инструментах, которые уже сегодня помогают формировать идеологию здорового питания. Один из них - маркировка продуктов по системе "светофор", которая относится к мерам госрегулирования.

"Цветовая индикация критически значимых нутриентов - соли, сахара и жиров - по принципу "красный-желтый-зеленый" в зависимости от их количества в продукте - это простой и доходчивый способ обратить внимание потребителя на состав", - сказала Стародубова.

Но такая маркировка пока носит добровольный характер, и нужно думать, как стимулировать производителей к ее использованию.

Слово за регионами

Россия - страна с огромными климатическими и экономическими различиями, и это накладывает отпечаток на структуру питания в регионах. Универсальных решений здесь быть не может. Яркий пример - Мурманская область, где из-за полярной ночи у большей части населения наблюдается острый дефицит витамина D. Местные власти запустили региональную программу по его ликвидации, что является позитивным, но пока единичным случаем.

Не менее остро стоит проблема йододефицита. По данным НМИЦ эндокринологии имени акад. И.И. Дедова Минздрава России, в той или иной степени от недостатка йода страдают около двух третей населения страны.

"От того, насколько полно компенсируется этот дефицит, зависит жизнь будущих поколений", - пояснила директор центра Наталья Мокрышева.

Йододефицит приводит к серьезным заболеваниям щитовидной железы, снижению интеллекта и является одним из факторов риска во время беременности. Принятие федеральной программы по йодированию соли могло бы стать недорогим и эффективным шагом в борьбе с этой общенациональной проблемой.

Время для стратегии

Анализ проблемы показывает, что точечными мерами здесь не обойтись. Как заметила Оксана Лут, назрела необходимость в "стратегии рационального питания, которая могла бы являться одним из элементов здорового образа жизни".

Разработка такой стратегии требует комплексного подхода, объединяющего усилия медиков, ученых, производителей сельхозпродукции и продуктов питания, представителей торговли и образовательных ведомств.