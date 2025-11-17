Диетолог назвала безопасную норму апельсинов в день

Несмотря на пользу этих цитрусовых, злоупотреблять ими не стоит. О безопасной для здоровья норме потребления апельсинов в беседе с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

© Чемпионат.com

Специалист рекомендует съедать не более двух средних апельсинов в день. Если фрукт крупный, следует ограничиться одним. Особое внимание Кованова советует обращать на сорт: более сладкие красные апельсины из-за высокого содержания углеводов стоит есть в два раза меньше — не более одного фрукта в день.

Диетолог напомнила, что апельсины, хоть и богаты бета-каротином, витамином С, фолиевой кислотой и другими ценными веществами, могут вызывать аллергическую реакцию при превышении разумной нормы потребления.