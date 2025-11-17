Как не допустить дефицита витамина D и магния в холодный период

Врач Екатерина Дмитренко в комментарии RuNews24.ru рассказала о том, почему магний критически важен для усвоения витамина D особенно в осенне-зимний период.

© РИА Новости

Витамин D известен своей способностью поддерживать множество жизненно важных функций, таких как:

Иммунная функция: способствует укреплению иммунной системы и защите от инфекций.

Психическое здоровье: от него зависит настроение и общее состояние психического здоровья.

Здоровье костей: помогает в усвоении кальция, что важно для крепости костей.

Здоровье кишечника: поддерживает нормальную работу кишечника и метаболизм.

Магний, в свою очередь, также жизненно необходим для организма, поскольку:

Способствует нормальной работе нервной системы и мышц.

Помогает в производстве энергии и поддерживает уровень глюкозы в крови.

Взаимодействует с кальцием, защищая здоровье костей и зубов.

Симбиоз витамина D и магния

Врач отмечает, что для эффективного усвоения витамина D организму необходимо достаточное количество магния. Основные аспекты этого взаимодействия включают:

Превращение в активную форму: Организм использует магний для метаболизма витамина D в его активную форму, необходимую для функционирования.

Транспортировка по организму: Витамин D транспортируется кровью в связанном виде с белками, однако их работа также зависит от наличия магния.

Синергия с другими витаминами: Прием витамина D вместе с витамином K2 усиливает их эффекты, особенно когда они принимаются с жирной пищей.

Дефицит витаминов и минералов

«На текущий момент, по данным ВОЗ, дефицит витамина D наблюдается у почти миллиарда людей по всему миру, а 75% населения страдает от недостатка магния. Это создает замкнутый круг, где недостаток одного элемента приводит к недостатку другого. Различные факторы, такие как качество питания, уровень стресса и образ жизни, напрямую влияют на усвоение витаминов и минералов», — поделилась врач.

Недостаток витаминов и минералов — это можно предотвратить, если учитывать взаимодействие между ними. Магний — это не просто полезный дополнение к рациону; он жизненно необходим для функционирования витамина D и укрепления здоровья в целом. Поэтому важно следить за их балансом в организме, особенно если вы живете в регионах с недостаточным солнечным светом или имеете предрасположенность к дефициту. Как утверждает Екатерина Дмитренко, правильное употребление этих витаминов и минералов поможет вам чувствовать себя лучше и значительно улучшит качество жизни.